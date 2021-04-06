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Представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе

09:28
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что представители России и Соединенных Штатов обсудили ситуацию на юго-востоке Украины.
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"Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", - цитирует замглавы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Рябков добавил следующее: Москва предупреждает Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева в Донбассе.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что "открыты к общению с Москвой" по поводу ситуации в Донбассе.

Прежде официальный представитель Госдепа Нед Прайс отмечал, что Россия должна объяснить "провокации" у границы с Украиной. США, добавил он, расценивают действия России по "наращиванию сил" в регионе как эскалацию.

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