Генпрокурор поручил проверить готовность регионов к паводкам

Паводковая обстановка в большинстве субъектов страны осложнилась

Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение проверить выполнение в регионах законодательства по предотвращению ЧС во время весенних паводков, передает РИА "Новости".

С учетом прошедших зимой обильных снегопадов, уточнили в ведомстве, паводковая обстановка в большинстве субъектов страны осложнилась. Это касается прежде всего Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья.

Как добавили в Генпрокуратуре, особое внимание будут обращать на готовность систем оповещения, наличие сооружений инженерной защиты и использование выделенных на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций бюджетных средств.

В конце марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства отметил, что непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом в ряде регионов страны. По словам главы государства, паводки угрожают пяти тысячам населенных пунктов, где проживают около 1,5 миллионов человек.

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