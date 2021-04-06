Сергунина: В Москве проведут соревнования по робототехнике DJI RoboMaster Youth

Московские школьники устроят битву роботов

Впервые в России состоится чемпионат международного конкурса по авиаробототехнике и машинному зрению DJI RoboMaster Youth. Он пройдет в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ 17 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На чемпионате встретятся восемь команд из школ, колледжей и детских технопарков столицы, среди них будут и коллективы из детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш".

"Благодаря ресурсному центру профнавигации, созданному нами в прошлом году, у столичных школьников появилась возможность участвовать в крупных инженерных соревнованиях. В том числе представлять Россию на международном уровне. Предстоящий чемпионат по робототехнике поможет ребятам проверить свою подготовку и получить новый опыт", - заявила Сергунина.

DJI RoboMaster Youth представляет собой битву наземных и воздушных роботов на стыке киберспорта и реальности, победа здесь зависит не только от тактических умений, но и от инженерных находок и эффективности программ, написанных командами. При этом участники управляют своими роботами через мониторы, находясь спиной к площадке.

В зал допускаются только судьи и две команды, но понаблюдать за состязанием все желающие смогут на экранах первого этажа в "Технограде" или посмотреть трансляцию на YouTube-канале "Технограда". Также для гостей мероприятия будут оборудованы две интерактивные площадки - по управлению роботом и дроном.

Международный турнир по робототехнике RoboMaster проводится в Китае с 2015 года. Ежегодно в нем принимают участие более 200 студенческих команд со всего мира. В 2020 году только для китайских школьников прошел турнир RoboMaster Youth, ориентированный на старшеклассников 14-18 лет. В этом году Россия первой в мире за пределами Китая проведет региональные соревнования, а команда-победитель поедет на международный турнир, который состоится в августе.

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