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В России cделали уже более 122 миллионов тестов на коронавирус

09:42
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Из них 194 тысячи - только за минувшие сутки

Российские медики провели уже более 122 миллионов тестов на выявление COVID-19, передает во вторник ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
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"За прошедшие сутки было сделано 194 тысячи исследований", - уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением остаются около 492 тысяч человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 81 образец британского штамма коронавируса и шесть южноафриканских. Все они завозные.

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