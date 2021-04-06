В России cделали уже более 122 миллионов тестов на коронавирус

Из них 194 тысячи - только за минувшие сутки
Российские медики провели уже более 122 миллионов тестов на выявление COVID-19, передает во вторник ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
"За прошедшие сутки было сделано 194 тысячи исследований", - уточняется в сообщении.
В ведомстве добавили, что из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением остаются около 492 тысяч человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 81 образец британского штамма коронавируса и шесть южноафриканских. Все они завозные.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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