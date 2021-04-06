Британия может ограничить использование вакцины AstraZeneca

Всё из-за случаев тромбоза

Как написала во вторник газета The Times, Агентство по контролю за лекарственными средствами Великобритании может уже уже 6 апреля ограничить использование среди людей моложе 30 лет вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Журналисты напоминают в материале, что в Британии известно уже о как минимум 30-ти случаях тромбоза после прививки. Семь человек, вакцинировавшихся препаратом AstraZeneca (с недавнего времени он официально называется Vaxzevria), скончались.

Медицинские власти страны отрицают взаимосвязь между уколом и случаями тромбоза (этой же позиции придерживается общеевропейский регулятор), но тем не менее, по данным The Times, готовы вводить ограничения и проводить дополнительные исследования.

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года, первую дозу вакцину получили уже почти 32 миллиона человек, это больше 47% населения Соединенного Королевства.

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