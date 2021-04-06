Королевский биограф назвал Меган Маркл ошибкой принца Гарри

Герцогу Сассекскому стоило жениться на другой девушке, считают во дворце

После скандального интервью, которое принц Гарри и его жена Меган Маркл дали Опре Уинфри, многие британцы в очередной раз усомнились в том, что внук королевы сделал правильный выбор и связал жизнь с подходящей девушкой. Биограф королевской семьи Ричард Кей рассказал о другой возлюбленной Гарри, которую во дворце видели в качестве его жены.

Кей напомнил о Челси Дэйви, с которой принц Гарри был в отношениях семь лет. Молодые люди сошлись в 2004 году, девушку приняли все члены британской королевской семьи.

Биограф заявил, что именно Челси была истиной любовью принца Гарри. По его словам, все окружение считало, будто молодые люди созданы друг для друга. Пара выглядела счастливой, а ссоры если и случались, были непродолжительны. Кей уверен, что принц Гарри ошибся в выборе, и герцогиней Сассекской должна была стать именно Дэйви, а не Маркл.

С коллегой согласна эксперт Анджела Левайн. Она подчеркнула, что Дэйви всегда с большим уважением относилась к традициям королевской семьи, в отличие от Меган Маркл.

Против американской актрисы выступила и астролог принцессы Дианы Пенни Тортон. По ее мнению, Челси и Гарри астрологически идеально подходили друг другу, тогда как брак с Меган Маркл в будущем еще приведет к серьезным последствиям, передает Express.

Принц Гарри и Челси Дэйви расстались в 2011 году после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Девушка заявила, что не смогла справиться со всеми трудностями, которые ложатся на членов королевской семьи.

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