Опубликовано видео крупного пожара под Самарой

В результате ЧП пострадал один человек

Причины крупного пожара выясняют в Самарской области. Прокуратура уже начала проверку после ЧП.

Как передает "ТВ Центр", в городе Кинель загорелся ангар, в котором перерабатывали резиновые покрышки. Огонь моментально охватил более одной тысячи квадратных метров. На место приехали свыше полутора сотен специалистов МЧС, задействовали несколько десятков единиц техники, в том числе пожарные поезда. На то, чтобы ликвидировать возгорание, потребовалось девять часов.

В результате пожара пострадал один человек. Это сотрудник предприятия. Мужчина госпитализирован.

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