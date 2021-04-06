Москва предупредила о последствиях провокаций Киева в Донбассе

На востоке Украины наблюдается все более вызывающая линия со стороны киевских властей

Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационных действий Киева в Донбассе. Как заявили в МИД России, на востоке Украины наблюдается всё более вызывающая линия со стороны киевских властей и их западных покровителей во главе с США. Украина не только отказалась от участия в переговорах в Минске, но также обратилась за поддержкой к НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский попросил усилить присутствие стран альянса в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.

Идут на восток. Эти кадры сейчас обсуждают в украинских СМИ. Железнодорожный состав с явно зарубежной военной техникой мчится, как предполагают, в известном направлении. Танки, бронемобили, тягачи. В контейнерах, вероятно, стрелковое оружие. С таким арсеналом воевать можно долго. Ведь не просто так Владимир Зеленский попросил помощи у британского премьера Бориса Джонсона. Украинский президент обращался к нему как к представителю НАТО и пожаловался на возрастающую российскую угрозу у своих границ. Содержание беседы передает офис главы государства.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе. Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семерки", - подчеркнул Владимир Зеленский и призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Российскую Федерацию", - говорится на сайте президента Украины.

В чем конкретно выражается российская агрессия, Зеленский не уточнил. Он говорил по телефону с Джонсоном, находясь в Катаре. Это важная деталь. Украинские политологи считают - президент блефует, раздувает мыльный пузырь.

"Мало ли, война завтра начнется… А президент спокойно отправляется с официальным визитом, покидает Украину. В случаях опасности, землетрясения, стихийного бедствия, президенты обычно прерывают свои зарубежные визиты и отпуска и возвращаются домой. Если визит начинается, это для общества индикатор - ничего особенно на украинско-российском направлении не происходит", - уверен журналист Виталий Портников.

Тем более, в поездке Зеленского в Доху ничего существенного. Встреча с арабскими шейхами - на уровне знакомства. Хотя, конечно, можно попробовать и их убедить в серьезности наступательных намерений России. Но более вероятно другое. Одной из причин такого весеннего обострения в Киеве называют перспективу потери российского газа. В Киеве давно жалуются - прокачка топлива через территорию страны упала после запуска "Турецкого потока", а ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" и вовсе лишит Украину транзитных платежей. Утекают миллиарды долларов. Ради этих денег Киев готов развязать новую провокацию на юго-востоке. Конечно, при поддержке заокеанских покровителей. В нашем МИД указали Вашингтону, что действия американцев не останутся незамеченными.

"Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия на востоке Украины со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Нужен ли Киеву мир в своей стране, четкий ответ дал министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Его делегация не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Дата новой встречи, которая должна пройти в очном формате, не назначена. Но Резников выступил на опережение. Его не устраивает эпидобстановка в соседней республике и, более того, сама площадка. Минск, по мнению украинского министра, слишком зависим от Москвы. Стоит отметить, что белорусская сторона в переговорах не участвует.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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