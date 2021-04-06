Участникам "Большой перемены" расскажут о космосе

Конкурс для школьников организован платформой "Россия - страна возможностей"

Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" запустил тематический месяц, посвящённый космосу. Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей", передает "ТВ Центр".

Участникам расскажут не только об истории полётов и новых исследованиях, но и о том, как следить за здоровьем и поддерживать хорошую физическую форму. На первом онлайн-лектории, например, школьники узнали методах борьбы со стрессом и волнением - это поможет подросткам на экзаменах. Кроме того, специалисты проведут курс лекций об основах правильного питания и важности физической подготовки.

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