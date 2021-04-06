В Петергофе впервые после реставрации запустили фонтан "Самсон"

Уникальной фонтанной системе музея-заповедника исполняется 300 лет

В Петергофе впервые после реставрации водовода запустили легендарный фонтан "Самсон", главный в музее-заповеднике. Монумент XVIII века, в котором, как и тогда, всё работает без единого насоса. Запуск - пока технический - один из главных этапов подготовки к туристическому сезону, который там скоро начнется.

Гидротехники увеличивают напор очень медленно. Первый технический пуск фонтанов - это всегда волнительно. Ведь водопровод - шедевр энергосберегающих технологий доиндустриальной эпохи. Работает без единого насоса, вода течет за счет природного перепада высот. И очень важно внимательно следить за тем, чтобы она не оставалась в трубах на зиму.

"Перезимовали мы удачно, все струйки фонтанов запустились, особенно самые маленькие, они больше всех подвержены обледенению. Зима была крепкая, но никакой воды на зиму не осталось в системе", - рассказал гидротехник Александр Корсаков.

Струя из пасти льва должна бить на 21 метр вверх. Это и есть разница высот над уровнем моря, благодаря которой обеспечивается нужный напор. Остальные струи под общий уровень на глаз подгоняются с помощью заслонных механизмов. Вода поступает в систему из 18 местных прудов, 12 речек и 9 каналов. Потребление - 900 литров в секунду. Протяженность труб - 25 километров.

Уникальной фонтанной системе Петергофа исполняется 300 лет в этом году. В 1721 году император Петр Великий лично открыл задвижку, обеспечивая доступ воды из прудов к трубам, а потом 25 километров скакал на лошади, чтобы первым увидеть, как это все будет.

Те же самые чугунные магистрали петровского времени пролегают от прудов до парка и теперь. Даже в ходе последней реставрации Верхнего парка, которая еще не завершена, гидротехники раскопали часть труб, но только чтобы убедиться в их отличном состоянии. И, несмотря на предложения инженеров модернизировать сооружение современными резиновыми муфтами, решили оставить все, как сделали мастера в XVIII веке.

"Ни одной трубы не поменяли, все исторические трубы были обработаны, очищены, обратно уложены. Были сделаны свинцовые соединения, как это и было в XVIII веке", - сообщил начальник отдела фонтанов ГМЗ "Петергоф" Андрей Бирюков.

День, когда в Петергофе просыпаются фонтаны - самый ответственный для всего музейного комплекса. Точка отсчета очередного туристического сезона.

"Год музей не работал. Только сейчас мы возвращаемся к какой-то привычной нормальной для себя жизни. Мы уже заключили договоры на туристическую деятельность - более 300 фирм пришло", - заявила Елена Кальницкая, директор ГМЗ "Петергоф".

Парковые службы переходят на усиленный режим работы. В ближайшее время нужно высадить тысячи цветов - они уже взошли в исторических оранжереях рядом с дворцом. Заменить все поврежденные после зимы шпалеры. Снять защитные короба с золоченых скульптур, а их более 600.

В музее предупреждают туристов: билеты продавать еще не начали и призывают остерегаться мошенников, которые обычно активизируются в интернете в первый же день работы фонтанов. Вход в Петергоф пока свободный, плату начнут брать только с 24 апреля. А 22 мая по традиции "Русский Версаль" приглашает гостей на грандиозный весенний праздник фонтанов.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram