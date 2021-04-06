Два десятка российских регионов охвачены паводком

Этой зимой осадков было больше, чем обычно

С весенним паводком борются более чем в 20 российских регионах. Транспортное сообщение нарушено с десятками населённых пунктов: подтоплены мосты и дороги. Специалисты МЧС круглосуточно проводят мониторинг, откачивают воду с улиц, садовых участков и из подвалов домов. А военные инженеры подрывают лёд на реках, чтобы избежать новых подтоплений.

С каждым днем в зоне подтопления оказываются все новые территории. На окраине Нижнекамска местные вейкбордисты решили привлечь внимание к проблеме таким вот способом, устроив соревнования в своей дисциплине прямо посреди проезжей части.

Чтобы не допустить ухудшения обстановки, МЧС Татарстана совместно с военными все силы направило на борьбу с паводком.

Обостряется ситуация и соседней Башкирии. Там в зоне затопления могут оказаться более 200 населенных пунктов. Из-за резкого потепления улицы в нескольких поселках близ Уфы оказались под водой.

Лед тронулся в Иркутской области и в Бурятии. Всемирную паутину взбудоражили жуткие кадры с Байкала. Очевидцы сняли на видео, как два грузовика провалились под лед и начали тонуть. Водители успели выбраться из кабин. Никто не пострадал. А в Тюмени героями стали местные боксеры, которые бросились на помощь мужчине, тщетно пытавшемуся вызволить из полыньи свою собаку. Сначала из ледяного плена достали барахтающегося пса, затем помогли выбраться на сушу и хозяину.

В Твери прогулки по местному ландшафтному парку можно сочетать с водными процедурами. Осадков минувшей зимой во всех регионах было как никогда много. Из-за паводка в Тульской области от "большой земли" отрезано более 800 домов. Во всех затопленных поселках дежурят пожарные расчеты, спасатели организовали переправы для местных жителей.

Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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