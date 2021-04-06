Pfizer сорвала поставку двух миллионов доз вакцины во Францию

В Европе так и не смогли решить проблему с поставками препаратов от ковида

За сутки в России выявили 8328 новых случаев коронавируса. Это данные оперативного штаба. Из больниц выписаны 8902 человека. Прививку от COVID-19 делают все больше россиян. В Москве уже завтра кабинеты вакцинации откроются еще в двух торговых центрах. Интерес к отечественным препаратам за рубежом только растёт. Закупить "Спутник V" планируют Гватемала и Киргизия.

Вакцинация лучше самоизоляции, решили тюменские пенсионеры и массово отправились в поликлинику. За три месяца только здесь прививку препаратом "Спутник V" сделали более 350 человек старше 80 лет. А двоим перевалило за 90.

"В целом переносимость вакцины неплохая. Может быть ломота, небольшое повышение температуры. Гриппоподобные проявления",- сказала заведующая отделением медицинской реабилитации поликлиники Екатерина Расоева.

Людей пожилого возраста в Тюменской области - 340 тысяч, и все они в группе повышенного риска.

"Я сразу сказал, что я пройду вакцинацию обязательно. Как сказали по телевизору, что разрешили тем, кому за 65, я сразу же прибежал сюда. Я никого не буду заражать и меня никто не заразит. Это разве плохо?" – говорит житель Тюмени Александр Горшков.

Врачи рекомендуют семьям, где есть пенсионеры, делать прививку всем вне зависимости от возраста. Так и поступила Фаина Букина. Пришла на вакцинацию вслед за детьми и внуками.

"От самоизоляции устали все, не только я. С удовольствием сделала прививку. С удовольствием будем выходить из самоизоляции. Пандемия - это большая беда. Поэтому надо вакцинироваться обязательно. Я на это шла совершенно сознательно", - рассказала Фаина Букина.

В Самаре прививочный кабинет вместе с супругой посетил генерал армии Александр Баранов. Герою России, участнику контртеррористической операции в Чечне, 13 мая исполнится 75 лет. 9 мая он будет почетным гостем Парада Победы и подготовиться к этому событию решил заранее.

Вакцинироваться медики призывают пожилых людей и в Европе. В Венеции, где нет привычного городского транспорта, и пенсионеры не всегда могут добраться до поликлиники, прививочные кабинеты организовали прямо на речных трамвайчиках - вапоретто. Вот только хватит ли на всех препаратов, врачи достоверно сказать не могут.

Проблема поставок в масштабах Европы так и не решена. Уже известно, что Франция в мае недополучит два миллиона доз вакцины компании Pfizer. А в Великобритании сегодня могут ограничить использование препарата компании AstraZeneca, сообщает The Times.

Намного лучше ситуация в странах, где власти не стали противопоставлять политику и здоровье граждан. В Сербии договорились с российской стороной о передаче технологии производства "Спутника V", а в Македонии началась вакцинация этим препаратом. Возможность применения нашей вакцины президент Бразилии Жаир Болсонару сегодня намерен обсудить с Владимиром Путиным. Ситуация с коронавирусом в этой южноамериканской стране катастрофическая. Переболели уже 12,5 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.

Сегодня стало известно, что одна из самых закрытых стран мира - Северная Корея - не отправит своих спортсменов на Олимпиаду в Токио. Официальная причина - эпидемическая обстановка в мире. Как сообщили СМИ, такое решение было принято еще 25 марта. В Южной Корее эту новость восприняли с разочарованием, так как еще недавно стороны обсуждали возможность участия в Играх атлетов двух стран объединенной командой. В свою очередь, в правительстве Японии заявили, что следят за ситуацией и принимают все меры, в том числе противоэпидемические, чтобы в Олимпиаде смогли принять участие как можно больше стран.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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