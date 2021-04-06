Путин назвал бесценное достояние России

Президент поприветствовал участников Форума коренных малочисленных народов

На сайте Кремля опубликовали приветственную телеграмму президента России Владимира Путина участникам II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В послании глава государства рассказал, что считает бесценным достоянием страны.

"Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков - наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, поддержке коренных малочисленных народов государство уделяет приоритетное внимание.

Вместе с тем Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет в конструктивном ключе и высказанные там предложения окажутся востребованы.

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