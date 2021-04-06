Первый регион в Германии снял карантин

Это одна из самых маленьких земель ФРГ
Со вторника федеральная земля Саар первой в Германии прекращает режим карантина - открываются концертные залы, финтес-центры, кино, уличные террасы ресторанов, передает ТАСС.
Региональные власти уточнили, что доступ в культурные учреждения и гастрономические заведения будет осуществляться при предъявлении отрицательного теста на COVID-19. В помещениях продолжают действовать ограничения на число посетителей на квадратный метр.
"Спустя год после начала пандемии нужны новые идеи, а не только закрытие и ограничения", - прокомментировал ситуацию премьер-министр региона Тобиас Ханс.
Саар - одна из самых маленьких федеральных земель ФРГ с численностью населения порядка миллиона человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram