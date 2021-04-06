Лавров встретился с Керри в Индии

Стороны обсудили вопросы климата

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе официального визита в Индию ненадолго встретился в Нью-Дели со спецпредставителем президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джоном Керри, ранее занимавшим пост госсекретаря США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что произошла встреча в гостинице. Стороны, добавил собеседник агентства, обсудили климатическую повестку. Керри находится в Нью-Дели в рамках подготовки виртуального саммита по климату.

В феврале Лавров и Керри общались по телефону по поводу реализации Россией и США Парижского соглашения по климату, в которое Штаты недавно вернулись.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров - в том числе Владимира Путина - на саммит по климату, который Вашингтон хочет организовать в виртуальном формате 22-23 апреля. В Кремле подтвердили получение приглашения, детали прорабатываются.

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