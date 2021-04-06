Станет ли вакцинация от COVID-19 для животных обязательной

Первую в мире вакцину от коронавируса для животных создали в России

Вопрос инфицирования людей от животных, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией от человека, предстоит еще тщательно изучить, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, есть вероятность, что питомцев придется вакцинировать в обязательном порядке.

"Надо помнить, что, когда этот вирус жил в мелких млекопитающих и перепончатокрылых, он был не опасен для человека. И когда он преодолел межвидовой барьер, по существу, он стал другим вирусом. Насколько реализуется механизм обратного, реверсного заражения - тут этот вопрос надо еще изучать", - отметил Онищенко.

Он допустил, что в теории собаки или кошки действительно могут заразиться коронавирусом от человека, однако для этого нужен тесный контакт. Депутат подчеркнул, что если случаи заражения будут зафиксированы, то, с большой вероятностью, домашних любимцев тоже придется вакцинировать, передает РИА Новости.

"У нас огромный массив наблюдений и случаев, когда описано было бы заражение животных, а потом передача на людей, - таких я не знаю. Поэтому эта эпидемиологическая цепочка реализуется не очень эффективно, к счастью для нас. Но предвидеть это надо, и то направление, в котором работают наши российские ветеринары, - можно считать его перспективным", - добавил Онищенко.

Ранее в России зарегистрирована первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, предназначенная для животных, препарат получил название "Карнивак-Ков". Отмечается, что после вакцинации что антитела сохраняются в организме животного не менее полугода.

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