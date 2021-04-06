В России за сутки выявили 8328 заболевших коронавирусом

Выздоровели 8902 человека

В России за минувшие сутки выявили 8328 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1747. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 702 человека, в Подмосковье - 533.

Выздоровели за сутки 8902 человека. Скончались 389 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4597868 человек. Вылечился 4220035, умерли 101106 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 122,1 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 491986 человек.

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