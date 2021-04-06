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Экс-губернатор Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей

11:12
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Бывшего главу Пензенской области подозревают в коррупции

Иван Белозерцев, бывший губернатор Пензенской области, который проходит по делу о коррупции, признал, что получил от предпринимателя Бориса Шпигеля 20 миллионов рублей.
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"Они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть", - цитирует ТАСС представителя защиты экс-главы региона.

Он добавил, что являющийся, по версии следствия, частью взятки автомобиль Mercedes принадлежит компании "Биотэк" и находится в лизинге.

Белозерцеву, продолжил адвокат, нельзя находиться в СИЗО, так как у него серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора на два месяца. Как считает следствие, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил деньги и другие ценности на сумму более 30 миллионов рублей, за что предположительно оказывал протекцию группе фармакологических компаний.

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