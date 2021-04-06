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В Росприроднадзоре сообщили о нехватке приютов для диких животных

12:00
  • вторник
  • 06 апреля 2021

С центрами ветеринарной помощи тоже проблемы

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила в интервью ТАСС, что в стране не хватает приютов и центров ветеринарной помощи для диких животных.

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"Если с домашними животными сложно, но тоже работают приюты, и могут граждане инициативные пожертвование такое делать, то с дикими животными такая ситуация невозможна", - уточнила руководитель ведомства.

Она добавила, что еще два года назад Росприроднадзор обращался с призывом поучаствовать в разрешении сложившихся трудностей к губернаторам регионов. Отклика не последовало. 

"Я надеюсь, что эта проблема будет решена", - заключила Радионова.

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