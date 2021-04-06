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Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1193 пациента

11:52
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Госпитализировано 945 человек

В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1193 человека, сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции. Всего в столице поправился 951851 человек.
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"Подтверждено 1747 новых случаев заражения, госпитализировано 945 человек, скончались 54 пациента", - добавили в штабе, напомнив: при симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, вызвав врача.

Всего за минувшие сутки в России зарегистрировали 8328 новых случаев инфекции. Общее число заболевших в стране - 4597868. Поправились 4220035 пациентов, 101106 скончались.

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