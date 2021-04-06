Лукашенко решил сократить число белорусских посольств

В ряде стран они попросту не нужны

В ходе совещания по поводу работы Министерства иностранных дел президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил оптимизировать число белорусских посольств, передает агентство БелТА.

"В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание?", - заявил глава государства.

По словам Лукашенко, стране ни к чему полный штат дипломатов, отвечающих за "поставленные на паузу" направления. Работать в таких случаях, считает белорусский лидер, следует "на условиях взаимности".

Все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках международных организаций, добавил президент, а новые учреждения за границей можно открывать только за счет грамотного перераспределения ресурсов.

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