Кремль подтвердил проведение Парада Победы на Красной площади

Генеральная репетиция пройдет 7 мая

Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении также говорится, что генеральная репетиция парада состоится на Красной площади 7 мая, а 9 мая с участием президента пройдет традиционное возложение венка и цветов к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Пресс-служба президента России объявила о начале аккредитации на эти мероприятия.

"Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - объявила во вторник пресс-служба Кремля. Аккредитация проводится на сайте Кремля и продлится до полудня 12 апреля.

Видео: как прошла первая сводная репетиция Парада Победы в Алабине

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от должностных лиц принять меры по недопущению распространения COVID-19 в войсках при подготовке и проведении парада Победы на Красной площади.

"Для нас главное - сохранить здоровье участников и гостей торжеств", - сказал Шойгу на селекторном совещании (цитата по ТАСС). Он отметил, что тренировки личного состава и техники при подготовке к параду "проходят с соблюдением строгих мер безопасности".

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