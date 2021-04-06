В Госдуму внесли закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Это проект законодательного собрания Севастополя

В Государственную думу был внесен проект законодательного собрания Севастополя о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Индексацию предлагают вернуть с 2022 года. По мнению авторов документа, мера оказала негативное влияние на финансовое положение людей и привела к снижению покупательной способности.

Как сказано в пояснительной записке, если закон будет принят, в 2022 году дополнительные расходы Пенсионного фонда составят около 400 миллиардов рублей.

Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о нескольких опциях индексации пенсий работающим пенсионерам. Необходимо, по словам кремлевского спикера, выбрать "единственный правильный вариант".

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