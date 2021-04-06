Депутат Мосгордумы предложил ограничить комиссию для предпринимателей при использовании карты "Мир"

Он отметил, что вмешательства в рынок при этом быть не должно

Для предпринимателей, которые для безналичной оплаты выбирают российскую платежную систему "Мир", могут ограничить размер комиссии. С соответствующим предложением выступил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

"Мне поступает огромное количество обращений с просьбой рассмотреть регулирование стоимости эквайринга. Это та услуга, за которую банки берут с предпринимателей комиссию, когда мы расплачиваемся кредитной или дебетовой карточкой. Я подготовил обращение в адрес председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной. Суть в том, что мы ни в коем случае не призываем вмешиваться в рынок, но мы просим рассмотреть принятие Банком России решения по установлению предельного размера ставки комиссии за эквайринг для организаций и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность непосредственно с использованием платежных терминалов российской платежной системы "Мир", - рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в стране существует собственная платежная система, которая нуждается в поддержке. Головченко подчеркнул, что в первую очередь надо обсудить, как эта поддержка будет реализована, и выслушать мнения по данному вопросу. Депутат отметил, что вопрос многогранен и требует внимательного рассмотрения.

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