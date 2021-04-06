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У Ленинградской области появилась столица

13:30
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Ей стала Гатчина

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, согласно которому за Гатчиной закреплен статус столицы региона. Теперь органы госвласти ожидает переезд.
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"Органы государственной власти Ленинградской области размещаются на территории города Гатчины", - сказано в документе, опубликованном на сайте областного правительства.

Ранее у Ленинградской области не было постоянной столицы – этот статус сроком на один год получали разные города региона, при этом стать столицей город мог раз в 10 лет.

В 2018 году столицей области был Выборг, в 2019 году – Бокситогорск, в 2020 году – Всеволожск. Однако органы госвласти были размещены в Санкт-Петербурге. В этом году исполнительная власть начнет поэтапный переезд в Гатчину, который завершится к 2022 году.

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