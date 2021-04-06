У Ленинградской области появилась столица

Ей стала Гатчина

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, согласно которому за Гатчиной закреплен статус столицы региона. Теперь органы госвласти ожидает переезд.

"Органы государственной власти Ленинградской области размещаются на территории города Гатчины", - сказано в документе, опубликованном на сайте областного правительства.

Ранее у Ленинградской области не было постоянной столицы – этот статус сроком на один год получали разные города региона, при этом стать столицей город мог раз в 10 лет.

В 2018 году столицей области был Выборг, в 2019 году – Бокситогорск, в 2020 году – Всеволожск. Однако органы госвласти были размещены в Санкт-Петербурге. В этом году исполнительная власть начнет поэтапный переезд в Гатчину, который завершится к 2022 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram