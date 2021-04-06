Захарова уличила немецкий МИД в поддержке фейков

Речь о фильме о Крыме, куда попали не относящиеся к полуострову кадры
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала у себя в Facebook, что немецкий МИД поддержал распространение исторических фейков.
По словам спикера внешнеполитического ведомства, в ФРГ спонсировали неправительственную организацию, разместившую украинский исторический фильм о Крыме с фейковыми фотосвидетельствами. Туда, в частности, были включены кадры отправки узников еврейского гетто в Польше в лагерь смерти. К истории полуострова они никакого отношения не имеют.
"Способность киевских пропагандистов любую трагедию превратить в фарс и на тот раз их не подвела", - высказалась Захарова по поводу фильма.
Она добавила, что в действии оказалась "НАТОвская школа стратегической коммуникации".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram