ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова уличила немецкий МИД в поддержке фейков

13:15
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Речь о фильме о Крыме, куда попали не относящиеся к полуострову кадры

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала у себя в Facebook, что немецкий МИД поддержал распространение исторических фейков.
Украина и НАТО готовят репетицию войны с Россией за Крым

По словам спикера внешнеполитического ведомства, в ФРГ спонсировали неправительственную организацию, разместившую украинский исторический фильм о Крыме с фейковыми фотосвидетельствами. Туда, в частности, были включены кадры отправки узников еврейского гетто в Польше в лагерь смерти. К истории полуострова они никакого отношения не имеют.

"Способность киевских пропагандистов любую трагедию превратить в фарс и на тот раз их не подвела", - высказалась Захарова по поводу фильма.

Она добавила, что в действии оказалась "НАТОвская школа стратегической коммуникации".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.