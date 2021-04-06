В Кремле раскрыли приоритет Путина по теме Донбасса

В первую очередь президента волнуют безопасность и судьбы россиян

В Кремле дали отрицательную оценку происходящему на востоке Украины, отметив, что безопасность и судьбы россиян, в том числе живущих в Донбассе – это безусловный приоритет президента Владимира Путина.

"Главное, чтобы плана провокации не было у украинской стороны, это самое главное… До других столиц также доводилась наша озабоченность, и ситуация, действительно, оставляет желать лучшего", - заявил во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Спикер Кремля отметил, что пока Москва не наблюдает у Киева намерений отойти от "воинствующей тематики" и взять под контроль подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы вызывают тревогу заявления Киева по поводу происходящего на юго-востоке Украины.

Видео: Москва предупредила о последствиях провокаций Киева в Донбассе

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