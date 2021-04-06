Власти подготовят новые меры против COVID-19 из-за опасности третьей волны

Снижения заболеваемости в России не происходит

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил ситуацию с распространением в стране коронавирусной инфекции.

По словам председателя правительства, обстановка остается стабильной, но заболеваемость в странах Америки, Европы и Азии снова растет - там уже объявили о третьей волне COVID-19.

"Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране", - приводит слова главы кабмина ТАСС.

Мишустин подчеркнул - Россия пока не одержала победу над пандемией, снижения заболеваемости в стране не происходит. В связи с этим премьер поручил подготовить дополнительные меры по защите населения от коронавируса к пятнице.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 8328 новых случаев инфекции. Общее число заболевших в стране - 4597868. Поправились 4220035 пациентов, 101106 скончались.

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