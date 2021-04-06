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Кремль оценил последствия вступления Украины в НАТО

13:43
  • вторник
  • 06 апреля 2021

В Киеве этот шаг назвали "спасением Донбасса"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами ответил на вопрос о том, как Москва оценивает нынешнюю ситуацию в Донбассе. По словам кремлевского спикера, безопасность российских граждан являются безусловным приоритетом российского государства и лично Владимира Путина, передает ТАСС.

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Более развернуто Песков отвечать не стал, заметив: ситуация в регионе очень непростая, так что его слова могут способствовать увеличению напряженности.

Также пресс-секретарь прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о том, что единственным спасением Донбасса станет вступление Украины в НАТО.

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет Украине справиться со своей внутренней проблемой, по нашему мнению, это еще более усугубит ситуацию", - заявил Песков. Он добавил, что для самопровозглашенных ДНР и ЛНР вступление Украины в НАТО неприемлемо.

Ранее Министерство иностранных дел России предупредило Вашингтон о последствиях провокационных действий Киева в Донбассе. Прежде Зеленский попросил усилить присутствие НАТО в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.

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