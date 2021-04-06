Иран начал испытания центрифуги новейшего поколения

Мощность IR-9 в 50 раз выше основной центрифуги

Иран приступил к испытанию новейших центрифуг для обогащения урана. Они в 50 раз мощнее устройств первого поколения, использование которых было разрешено ядерной сделкой.

Договор, заключённый с помощью "шестёрки" посредников, развалился после одностороннего выхода из него Соединённых Штатов, напоминает "ТВ Центр". В ответ Тегеран активизировал свою ядерную программу, в том числе разработку усовершенствованных центрифуг. Иранские специалисты довели обогащение урана до 20% и ограничили возможность контроля со стороны МАГАТЭ.

В американской прессе появились сообщения, что Вашингтон готов предложить исламской республике начать переговоры. Но на иранском телевидении заявили, что страна на это не пойдёт до полного снятия санкций.

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