Путин оценил работу РЖД во время пандемии

Несмотря на сложности прошлого года, компания выполнила задачи

Компания "РЖД", несмотря на сложности 2020 года, справилась с задачами и достойно прошла через проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой компании Олегом Белозеровым.

"В целом, несмотря на сложности прошлого года, компания справилась со стоящими перед ней задачами, с проблемами, прошла через эти проблемы, прошла очень достойно", - сказал Путин.

Он поблагодарил Белозерова за результаты. "Надеюсь на то, что все чувствительные вопросы, которыми мы занимались в последние месяцы, самым внимательным образом будут рассматриваться и дальше, и все планы развития компании будут реализованы в соответствии с теми договоренностями, которые достигнуты на уровне правительства", - заключил президент.

Стенограмма встречи Путина и Белозерова опубликована на сайте Кремля.

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