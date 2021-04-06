Госдума вводит штрафы за высадку детей-безбилетников

Документ о наказании принят во втором чтении

Депутаты Госдумы во вторник одобрили ряд важных законопроектов. Во втором чтении парламентарии приняли документ о наказании за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Проект закона предусматривает штраф до 30 тысяч рублей, передает "ТВ Центр".

Также во втором чтении одобрен документ, который обязывает кандидатов на выборах в Госдуму сообщать о финансовой поддержке за рубежом. Если такие средства поступают в избирательный фонд, кандидат должен заявить о своём статусе иностранного агента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram