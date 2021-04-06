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Суд оставил экс-губернатора Белозерцева в СИЗО

14:01
  • вторник
  • 06 апреля 2021

На свидетелей может быть оказано давление, считает гособвинение

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев останется в СИЗО. Такое решение сегодня принял Мосгорсуд, отклонив апелляционную жалобу адвокатов, передает "ТВ Центр".

Как отмечает гособвинение, на данный момент смягчить меру пресечения невозможно. В уголовном деле ещё не установлены все свидетели. Следствие считает, что на них может быть оказано давление.

Белозерцев - главный фигурант громкого коррупционного скандала. Чиновника подозревают в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей. В ходе обысков в доме и офисе Белозерцева нашли антиквариат, коллекцию дорогих часов, полмиллиона рублей наличными, а также незарегистрированное оружие.

Свою вину экс-губернатор отрицает, однако сегодня он признал факт получения 20 миллионов рублей якобы для проведения избирательной кампании. Средства ему предоставил другой фигурант уголовного дела - владелец группы фармакологических компаний - Борис Шпигель. По версии следствия, он и дал чиновнику взятку, за что в разгар пандемии получил крупные заказы.

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