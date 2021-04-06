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В Подмосковье начался сезон паводков

15:32
  • вторник
  • 06 апреля 2021

МЧС создало штаб для отслеживания ситуации

В подмосковном Домодедове подтоплен мост. Еще два участка дороги затоплены в Луховицком городском округе. В регионе начался сезон паводков. Для жителей организована лодочная переправа, выставлен пожарно-спасательный пост, идет постоянный мониторинг. В СНТ "Фрязево" городского округа Электросталь жители вынуждены добираться до домов на лодках. Похожая ситуация и под Волоколамском. Движение по трем наплавным мостам и работа паромной переправы временно ограничены в Коломне, Луховицах и Озерах. В ближайшие дни на территории Московской области будет расти уровень воды в малых и средних реках.

В главном управлении МЧС по Московской области создан штаб, который отслеживает паводковую ситуацию по всему региону, передает "ТВ Центр". "Главная задача штаба - контроль и минимизация последствий возможного ущерба от весеннего половодья. Ежедневно спасателями Подмосковья осуществляется мониторинг вод на водоемах региона и проводятся профилактические мероприятия среди населения. Особое внимание уделяется работе с жителями садоводческих и коммерческих товариществ", - заявил начальник управления гражданской обороны и защиты населения МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

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