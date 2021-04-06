Появилось видео последствий крупной аварии в Новой Москве с участием 6 машин

Один человек пострадал

Сегодня утром сразу шесть автомобилей столкнулись на 22-м километре Калужского шоссе в Новой Москве, передает "ТВ Центр".

Перекрыты оказались три полосы трассы. Больше всего повреждений получила белая иномарка - у нее разбит капот и багажник. Серьезный ремонт потребуется и микроавтобусу. Один человек пострадал, его госпитализировали.

Предварительно, на дорогу также вылилось топливо. В ближайшее время все машины эвакуируют. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, движение частично восстановлено.

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