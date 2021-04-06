Здание для пассажиров и персонала в составе ТПУ "Нижегородская" завершат в мае

Строительство Объединенного здания эксплуатационного персонала подходит к концу

Завершается строительство здания для персонала и пассажиров ТПУ "Нижегородская". Это крупнейший хаб в столице, который свяжет сразу две линии метро, МЦК, радиальную железную дорогу и наземный городской транспорт. Новый узел должен быть не только современным и удобным, но ещё и красивым.

Пока в этих бесконечных коридорах и переходах ориентируются только работники. Но совсем скоро заблудиться здесь будет невозможно: появится и система навигации, и все остальные атрибуты современного пассажирского комплекса. Ведь строительство Объединенного здания эксплуатационного персонала (ОЗЭП) подходит к концу.

"Ведутся архитектурно-отделочные работы, установка конечного оборудования по инженерным системам. Работы находятся на завершающей стадии. Ведем пуско-наладочные работы", - заявил главный специалист АО "Мосинжпроект" Юрий Кулишев.

С высоты птичьего полета становится понятна задумка архитекторов: у здания видны очертания корабля. Внутри – атриум с естественным освещением. Венчает судно огромный стеклянный витраж. Строители шутят: он напоминает тот, что на Титанике. И уже серьезно добавляют: за безопасность пассажиров можно не беспокоиться.

"Нам повезло в этой ситуации. Потому что у нас зима эта была очень снежной. Купол был до 40 сантиметров в снегу и, как мы видим, он в целости и сохранности, выдержал все", - заявил руководитель строительства МИП Строй-1 Олег Пасечник.

Здесь будут учебные классы столичной подземки. Впрочем, кроме административного крыла на тысячу человек в здании можно увидеть помещения, характерные для вокзалов: зал ожидания и кассы.

"Будет принимать как поезда пригородного сообщения, так и дальнего Горьковского направления. Станция входит в единый транспортно-пересадочный узел под общим названием "Нижегородская", - сообщил руководитель строительства АО "Мосинжпроект" Евгений Продан.

В итоге в тугой транспортный узел завяжут железнодорожную станцию, две радиальные ветки, подземное и наземное кольца метро.

Соединение действующего МЦК и будущего БКЛ увековечили лентой Мёбиуса. Под определенным ракурсом она принимает форму пересекающихся колец. А спайка с железной дорогой делает этот транспортно-пересадочный узел самым большим не только в столице, но и в Европе. Комплекс сможет принимать больше 100 тысяч пассажиров в час.

А в конце мая, когда для прокладки МЦД-4 начнется реконструкция Курского вокзала, "Нижегородская" на время станет конечной станцией Горьковского направления.

Иван Колесников, Мария Леванова, Сергей Ким, Андрей Корнилов, Вячеслав Казаков. "ТВ Центр".

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