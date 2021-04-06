В Москве стартовал велопрокат: в новом сезоне сделан упор на электротранспорт

Московский прокат пользуется огромной популярностью у горожан

В Москве раньше, чем обычно, открывается прокат велосипедов. В прошлом году горожане такой способ передвижения по городу использовали очень активно. В этом году велопунктов станет больше, закупили и электротранспорт, а для некоторых категорий сервис будет бесплатным.

Прокат велосипедов и самокатов в этом году открылся рекордно рано – обычно москвичи начинают пользоваться арендованным эко-транспортом только в конце апреля, но опыт прошлой, пандемической, весны показал, что популярность передвижения по столице на двух колёсах набирает обороты.

Большому спросу – больше точек проката и расширение ассортимента. Этой весной возрастёт количество электрических самокатов и велосипедов – уже готова вся необходимая инфраструктура, отмечает "ТВ Центр".

"Весь фокус развития будет строиться на электровелосипедах и электростанциях. Это достаточно трудоёмкий проект и для города, и для нас, потому что требует подключения электричества, но в планах сделать сеть из 93 станций электрических, и 1200 велосипедов будут доступны, а это уже ощутимо. То есть запрос пользователей на электротехнику начнёт удовлетворяться", - рассказал президент компании АО "СитиБайк" Маским Акимов.

Электрический велосипед быстрее педального, и с той же лёгкостью минует пробки. Для Москвы, ещё не снявшей до конца коронавирусные ограничения, это большая помощь, ведь курьеры и волонтёры, которые пользуются прокатом бесплатно, теперь будут гораздо быстрее. Для любителей размяться перед рабочим днём всё останется в привычном темпе.

Катание на велосипеде укрепляет стенки сосудов, тренируется сердечная мышца, и, конечно, мышцы ног. Что очень необходимо при сидячем образе жизни. С каждым годом Москва становится приспособлена для велосипедов все больше – увеличивается количество велодорожек и парковочных мест не только в парковых зонах, но и в черте города. И всё больше людей пересаживаются на велосипед, оставляя личный автомобиль в гараже или у дома.

"Хотим напомнить велосипедистам о необходимости соблюдения ПДД. Нужно передвигаться по специально предусмотренной инфраструктуре, а также использовать средства защиты", - отметил руководитель проектов шеринга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Магомед Колгаев.

Московский прокат - один из самых удобных и демократичных в Европе. Поездки оплачиваются через специальное приложение – банковской картой или картой "Тройка". В режиме онлайн всегда видны все парковочные пункты и их загруженность, а велосипед на целый сезон обойдётся меньше, чем в полторы тысячи рублей. Продлится он примерно до середины ноября.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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