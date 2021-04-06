На канале имени Москвы спасли двух человек

Помощь понадобилась ребенку и взрослому

Снег в столице должен полностью растаять уже на следующей неделе. Именно тогда воздух прогреется до комфортных 16 градусов. Пока водная гладь с тонкой коркой льда продолжает коварно манить. На Канале имени Москвы в полынью провалился мальчик. И хотя проходящий мимо мужчина его вытащил, в итоге помощь понадобилась и взрослому, и ребенку.

Подробности смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой.

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