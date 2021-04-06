В Музеях Московского Кремля открылась выставка о династии Рюриковичей

Что на ней можно увидеть?

Во вторник в Музеях Московского Кремля открылась выставка о жизни последних Рюриковичей. Редчайшие артефакты, а ещё свидетельства современников об одной из самых могущественных династий Европы собраны на одной площадки - сразу из нескольких коллекций. Переходя из зала в зал, можно воссоздать детали Смутного времени, которое могло поставить точку в истории российской государственности.

В эти искусные предметы наливали вино и выкладывали просфоры у гроба Федора Иоанновича, со смертью которого прервалась одна из старейших династий Европы. Князья и цари из дома Рюриковичей правили страной непрерывно более семи столетий. Но в конце 16 века, впервые в русской истории, царский род остановился. Его пытались сохранить, как было принято в Средневековье - через обращение к небесным заступникам.

Благодаря богатым пожертвованиям в храмы сохранились многие образцы ювелирного искусства. Например, блюдо из трехкилограммового куска золота с орнаментом и гербом Руси - свадебный подарок Ивана Грозного своей жене. А вот золотой ковш царя не уцелел.

На выставке в залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы - более 300 экспонатов. Семейные святыни русских монахов и их сокровища. Последним отпрыском царской династии Рюриковичей (по мужской линии) стал сын Ивана Грозного Дмитрий. Мальчик погиб при загадочных обстоятельствах в восемь лет.

Изображение царевича Дмитрия на крышке раки, то есть ковчега с мощами, называют древнерусской "маской Тутанхамона". С помощью сложнейшей техники - высокорельефной чеканки - переданы детская припухлость и даже родинка.

Широко открытые глаза, а на шее - символ насильственной смерти - бархатная полоска с жемчугом. Для своего времени это ошеломительное произведение ювелирного искусства. Мальчик был канонизирован, но его имя много раз использовалось самозванцами. Лжедмитрий Первый в случае вступления на престол обещал своим польским покровителям солидные земли и даже ввести на Руси католичество.

Портрет смелого и своеобразного названного "Дмитрия Ивановича" сохранился в гравюре - он не носил бороду, и художник выделил на лице бородавки. Слово, данное в Польше, новый царь не сдержал, а для подтверждения своей власти выпустил монеты.

Названный представитель династии оставался на троне всего 11 месяцев. Начал реформы и заказал в Милане доспехи, вот только надеть их, как полагают историки, не успел.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram