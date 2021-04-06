ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведи вышли из спячки в Московском зоопарке

15:45
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Чем занимаются косолапые после долгого зимнего сна?

В Московском зоопарке встречают весну. Уже проснулись сурки, еноты, тушканчики. И вот теперь солнце разбудило медведей. К пробуждению хищников готовились заранее: в вольерах провели генеральную уборку и поставили щедрое угощение - правда, только из овощей и зелени. Почему?
Стала известна судьба напугавшего жителей Нижневартовска медведя

У вольера гималайского медведя уже собралась группа поддержки! Алладин, конечно, появится не из волшебной лампы, а традиционным образом - через дверь! Вдыхает свежий воздух, обнюхивает миску, игрушки. Пробует на зуб салат и морковку. 4-летняя Рита такой природной грацией буквально очарована.

Сон бурой медведицы Розы длился с 14 декабря. Проснулась как по будильнику. Сначала протягивалась и ворочалась с боку на бок. Первое появление на публике хищника явно не радует. Специалисты говорят - неудивительно. Выход из анабиоза - процесс продолжительный.

Три с небольшим месяца медведи спали и смотрели сны. Соседи по вольеру - пара азиатских львов - сладко посапывает, невозмутимые верблюды полулежат с закрытыми глазами. Зато медведи выспались, полны сил и начинают интересоваться прикормом.

Пока разгрузочная диета. Чтобы восстановить вес - ведь во время спячки медведи теряют до 5 кг. Через месяц Бурая медведица Роза не откажется от рыбы. А Алладин начнет выпрашивать любимые перепелиные яйца.

Посетителям советуют навещать медведей утром. Поначалу они немного времени проводят на улице. А после обеда непременно ложатся подремать.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Медведь
Медведь
Медведица
Медведица
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.