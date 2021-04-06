Медведи вышли из спячки в Московском зоопарке

Чем занимаются косолапые после долгого зимнего сна?

В Московском зоопарке встречают весну. Уже проснулись сурки, еноты, тушканчики. И вот теперь солнце разбудило медведей. К пробуждению хищников готовились заранее: в вольерах провели генеральную уборку и поставили щедрое угощение - правда, только из овощей и зелени. Почему?

У вольера гималайского медведя уже собралась группа поддержки! Алладин, конечно, появится не из волшебной лампы, а традиционным образом - через дверь! Вдыхает свежий воздух, обнюхивает миску, игрушки. Пробует на зуб салат и морковку. 4-летняя Рита такой природной грацией буквально очарована.

Сон бурой медведицы Розы длился с 14 декабря. Проснулась как по будильнику. Сначала протягивалась и ворочалась с боку на бок. Первое появление на публике хищника явно не радует. Специалисты говорят - неудивительно. Выход из анабиоза - процесс продолжительный.

Три с небольшим месяца медведи спали и смотрели сны. Соседи по вольеру - пара азиатских львов - сладко посапывает, невозмутимые верблюды полулежат с закрытыми глазами. Зато медведи выспались, полны сил и начинают интересоваться прикормом.

Пока разгрузочная диета. Чтобы восстановить вес - ведь во время спячки медведи теряют до 5 кг. Через месяц Бурая медведица Роза не откажется от рыбы. А Алладин начнет выпрашивать любимые перепелиные яйца.

Посетителям советуют навещать медведей утром. Поначалу они немного времени проводят на улице. А после обеда непременно ложатся подремать.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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