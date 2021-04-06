Суд оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей

Площадка не удалила противоправную информацию

Сервис TikTok был оштрафован Таганским районным судом Москвы на 2,6 миллиона рублей за отказ удалить призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях в столице, передает ТАСС.

Площадку признали виновной по статье КоАП о нарушении порядка ограничения доступа к информации. Поводом стала публикация от 24 января.

Также во вторник должны были быть рассмотрены аналогичные протоколы в отношении мессенджера Telegram. Заседание перенесли на 12 апреля. Прежде по этой же статье Twitter оштрафовали на 8,9 миллиона рублей.

В конце января и начале февраля в ряде российских городов прошли несанкционированные митинги. По их итогам было возбуждено 90 уголовных дел. Подобная активность должна жестко пресекаться правоохранительными органами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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