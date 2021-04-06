Команда из Москвы впервые стала чемпионом страны по регби-7 среди женщин

Финал прошел в воскресенье

Московская команда по регби-7 среди женщин впервые стала чемпионом страны, рассказали в столичном департаменте спорта. При этом в финальной игре на поле не вышли сразу три ведущих игрока.

"4 апреля в Ростове-на-Дону состоялся финальный тур "Лига ставок - чемпионата России по регби-7", где армейцам вновь удалось одержать победу, несмотря на отсутствие трех ведущих игроков (Виктория Эм, Дарья Шестакова и Елена Здрокова пропускали игры из-за травм). В финальном матче красно-синие оказались сильнее подмосковного ВВА со счетом 15:0. Таким образом, клуб одержал победы в шести из семи туров и впервые в своей истории стали чемпионом России по олимпийской дисциплине регби-7. По итогам сезона 2020/2021 команде удалось оформить золотой дубль - ранее ЦСКА стал победителем "Лига ставок - Кубка России по регби-7", - сказано в сообщении.

Отмечается, что женская команда из Москвы впервые заняла первое место. Аналогичное достижение среди мужских команд столицы последний раз было зафиксировано в 1995 году, когда РК "Фили" стали чемпионом страны по регби-7.

Женская команда РК ЦСКА была основана пять лет назад, поначалу она выступала лишь на региональных соревнованиях в Москве. В сезоне 2020/2021 коллектив под руководством нового главного тренера Александра Алексеенко дебютировал в высшем дивизионе чемпионата России по регби-7.

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