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Роспотребнадзор обновил данные по случаям британского штамма

14:26
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Их в России больше, чем заявлялось изначально

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила обновленные данные по количеству выявленных в России случаев британского и южноафриканского штаммов коронавируса, передает ТАСС.
В Европе не могут сдержать распространение "британского" штамма COVID-19

"Обнаружено 103 [случая] британского варианта и 10 южноафриканских", - рассказала руководитель ведомства.

Она добавила, что все случаи - завозные, внутреннее распространение этих штаммов в России не регистрируется.

Ранее в интервью Попова заявила, что в стране выявили 81 образец британского штамма коронавируса и шесть южноафриканских.

Прежде в Роспотребнадзоре отметили, что отменять масочный режим в России пока рано - это может привести к такому же росту заболеваемости COVID-19, как наблюдается сейчас в Европе.

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