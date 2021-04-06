Роспотребнадзор обновил данные по случаям британского штамма

Их в России больше, чем заявлялось изначально
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила обновленные данные по количеству выявленных в России случаев британского и южноафриканского штаммов коронавируса, передает ТАСС.
"Обнаружено 103 [случая] британского варианта и 10 южноафриканских", - рассказала руководитель ведомства.
Она добавила, что все случаи - завозные, внутреннее распространение этих штаммов в России не регистрируется.
Ранее в интервью Попова заявила, что в стране выявили 81 образец британского штамма коронавируса и шесть южноафриканских.
Прежде в Роспотребнадзоре отметили, что отменять масочный режим в России пока рано - это может привести к такому же росту заболеваемости COVID-19, как наблюдается сейчас в Европе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram