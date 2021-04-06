Президент Казахстана привился "Спутником V"

Касым-Жомарт Токаев чувствует себя хорошо

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил у себя в Facebook, что Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса разработанной в российском центре имени Гамалеи вакциной "Спутник V".

"Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную Карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее", - написал Уали, добавив, что побочных эффектов у президента нет.

Ранее прививку от коронавируса сделал президент России Владимир Путин. В Кремле не стали раскрывать, какой именно был использован препарат, но заверили, что российский лидер после первого укола чувствует себя хорошо и никаких негативных реакций не наблюдается.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она одобрена для применения уже более чем в 50-ти странах. Эффективность препарата, показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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