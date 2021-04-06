ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фигуристка Трусова решила, когда уйдет из профессионального спорта

15:47
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Сейчас спортсменке 16 лет

Обладательница бронзовой медали чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова призналась, что уже решила, в каком возрасте перестанет выступать на крупных турнирах.

Команда из Москвы впервые стала чемпионом страны по регби-7 среди женщин
Представлена эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года

"Планирую выступать до 22 лет. Три Олимпиады? Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет. Пока не думала, чем буду заниматься после завершения карьеры. Есть планы на какие-нибудь шоу", - рассказала 16-летняя спортсменка.

Трусова подчеркнула, что в этом сезоне у нее соревнований больше не будет, а потому она просто тренируется. Девушка также обратилась к болельщикам и поблагодарила их за поддержку, передает "Матч ТВ".

Спортсменка за свою карьеру успела завоевать медали многих престижных соревнований: чемпионат мира, чемпионат Европы и финал Гран-при. Также Трусова регулярно включает в свои программы такие сложные элементы, как четверные прыжки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александра Трусова
Александра Трусова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.