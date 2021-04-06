Фигуристка Трусова решила, когда уйдет из профессионального спорта

Сейчас спортсменке 16 лет

Обладательница бронзовой медали чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова призналась, что уже решила, в каком возрасте перестанет выступать на крупных турнирах.

"Планирую выступать до 22 лет. Три Олимпиады? Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет. Пока не думала, чем буду заниматься после завершения карьеры. Есть планы на какие-нибудь шоу", - рассказала 16-летняя спортсменка.

Трусова подчеркнула, что в этом сезоне у нее соревнований больше не будет, а потому она просто тренируется. Девушка также обратилась к болельщикам и поблагодарила их за поддержку, передает "Матч ТВ".

Спортсменка за свою карьеру успела завоевать медали многих престижных соревнований: чемпионат мира, чемпионат Европы и финал Гран-при. Также Трусова регулярно включает в свои программы такие сложные элементы, как четверные прыжки.

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