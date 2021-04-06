Войска всех военных округов России выдвинулись на полигоны

Глава Минобороны потребовал обеспечить безопасность при движении техники

Более 4 тысяч учений различного масштаба пройдут в российской армии в течение апреля. В Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", - сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.

В Минобороны отметили, что маневры проходят на территории всех военных округов, в районах крайнего Севера, Курильских островов, на Камчатке и на Северном флоте. Проверяются все виды и рода войск Вооруженных сил.

По данным ведомства, в течение апреля пройдут 4048 учений различного масштаба, их проведут на 101 полигоне. Сергей Шойгу потребовал обеспечить безопасность при движении воинских эшелонов и военной техники, а также высокое качество контрольных занятий, передает РИА Новости.

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