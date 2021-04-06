В Минпросвещения назвали число привившихся от COVID-19 работников школ

Переболели 245484 человека

Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сообщил у себя в Telegram, что в России прививку от коронавируса сделали уже почти 10% работников общеобразовательных организаций - это 219 тысяч человек.

Переболели, уточняется в приведенной Глушко статистике, 245484 работника. Записались на вакцинацию 478 тысяч.

Также сообщается, что вакцину получили 114488 сотрудников дошкольных образовательных организаций, перенесли инфекцию 136176 человек.

"Мы никого не заставляем, но хочу призвать каждого к пониманию, что это необходимость для вашего здоровья и здоровья ваших детей", - добавил замминистра.

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