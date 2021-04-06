Николай Дроздов рассказал, как выбил зубы крокодилу

Ведущему пришлось защищаться

Телеведущий Николай Дроздов прославился благодаря своей любви к животным, но однажды ему пришлось применить силу по отношению к крокодилу, чтобы спасти себя и оператора.

Дроздов рассказал историю, события которой разворачивались в Индии во время съемок передачи. Телеведущему нужно было расшевелить крокодилов, которые лежали неподвижно в маленьком озере, для этого сотрудники питомника дали Дроздову крыс. Он начал кидать грызунов крокодилам, но одна из рептилий больше заинтересовалась ведущим и оператором и угрожающе поползла в сторону людей. Чтобы защититься, Дроздову пришлось взять в руки палку.

"Тут нельзя было медлить. Крокодил понял, что ничего хорошего нет, и пополз обратно. Думать о страхе было некогда. У него изо рта после моего удара посыпались искры. Это оказались зубы. Собрал 15 штук. У них зубы без корней. Через две недели новые вырастают", - поделился телеведущий.

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