Роспотребнадзор заявил о напряженной эпидемиологической ситуации в Москве

Заболеваемость COVID-19 в столице снижается очень медленно

Ситуацию с коронавирусом в столице Роспотребнадзор оценивает как напряженную. В ведомстве уверены, что говорить об отмене каких-либо ограничений пока рано, заболеваемость снижается медленно.

"На сегодняшний день, с середины февраля, мы фиксируем значительное замедление темпов снижения заболеваемости. Фактически с середины февраля у нас заболеваемость снижается очень медленно, порядка 1-3 процентов в неделю, заявила на заседании комиссии Мосгордумы по образованию начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева.

По словам Кобзевой, ситуация в столице остается достаточно напряженной. Снимать какие-либо ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, пока рано, приводит слова представителя Роспотребнадзора ТАСС.

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