ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор заявил о напряженной эпидемиологической ситуации в Москве

15:37
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Заболеваемость COVID-19 в столице снижается очень медленно

Ситуацию с коронавирусом в столице Роспотребнадзор оценивает как напряженную. В ведомстве уверены, что говорить об отмене каких-либо ограничений пока рано, заболеваемость снижается медленно.
Роспотребнадзор назвал условия отмены масочного режима

"На сегодняшний день, с середины февраля, мы фиксируем значительное замедление темпов снижения заболеваемости. Фактически с середины февраля у нас заболеваемость снижается очень медленно, порядка 1-3 процентов в неделю, заявила на заседании комиссии Мосгордумы по образованию начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева.

По словам Кобзевой, ситуация в столице остается достаточно напряженной. Снимать какие-либо ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, пока рано, приводит слова представителя  Роспотребнадзора  ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врачи работают с пациентом в приемном отделении госпиталя для больных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи работают с пациентом в приемном отделении госпиталя для больных коронавирусной инфекцией COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.