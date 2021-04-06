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Альбина Джанабаева показала "беременное" фото в пижаме

16:04
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Певица ждет третьего ребенка

Певица Альбина Джанабаева готовится к появлению третьего ребенка, о своей беременности артистка рассказала недавно.

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Звезда опубликовала в сети "беременную" фотографию. На снимке Джанабаева красуется в нежно-розовой шелковой пижаме с принтом и обнимает округлившийся живот.

"Пижамная вечеринка, танцы до утра", - подписала певица фото.

Подписчики порадовались за артистку и осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она выглядит очень счастливой.

"Такое милое фото"; "Вы очень красивая"; "Прекрасна"; "Беременность вам к лицу!"; "Как же вам идет это чудесное состояние! Смотришь на вас и хочется улыбаться" и радоваться!" - написали поклонники.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились в 2014 году, однако роман между ними начался гораздо раньше. Они воспитывают двух сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Артисты стараются не выставлять напоказ жизнь детей.

 

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